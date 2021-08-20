В Казани 20 августа зафиксировали новый температурный рекорд

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в пятницу, 20 августа, зарегистрировали новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха по данным сразу трех метеостанций составила +38 градусов.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в столице Татарстана зафиксировали в 1951 году. Тогда он прогрелся до +34,4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в республике на этой неделе объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в ближайшие дни. До 23 августа на территории республики ожидается до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы.



Татьяна Демина