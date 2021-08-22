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В Казани побит температурный рекорд 70-летней давности

09:10, 22.08.2021
В Казани побит температурный рекорд 70-летней давности
Фото: realnoevremya.ru

В Казани вчера снова зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

По данным метеостанций, максимальная температура воздуха составила:

  • «Казань-Опорная» +36,9 °С;
  • «Казань-Сокол» +37,6 °С;
  • «Казань-Аэропорт» +37,5 °С;

Предыдущий абсолютный максимум в этот день был зафиксирован в 1951 году, показатель составлял +34,3 гр.

Также в Казани в пятницу, 20 августа, зарегистрировали новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха по данным сразу трех метеостанций составила +38 градусов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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