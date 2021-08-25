Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
В среду, 25 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Утром местами ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. В отдельных районах республики возможен туман.
Ветер северо-западный умеренный. При грозе синоптики прогнозируют кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +24..+29 градусов. В Казани ожидается от +24 до +26 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +26..+29 градусов.
На этой неделе в Татарстане похолодало. Однако температуры снизились ненадолго, к выходным в республику снова вернется 30-градусная жара, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.
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