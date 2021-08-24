Разработчики искусственного интеллекта получат в этом году 1,5 млрд рублей — много это или мало?

В 2021 году на субсидии разработчикам аппаратно-программных комплексов (АПК) для развития технологий искусственного интеллекта в федеральном бюджете предусмотрено 1,5 млрд рублей. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», говорится в сообщении на сайте правительства России.

Речь идет о разработке технологий искусственного интеллекта, которые смогут найти применение в различных высокотехнологичных отраслях экономики. Получить субсидии в размере до 500 млн рублей в год можно на проекты, которые будут реализованы в течение шести лет. Таким образом, в целом на один проект разработчик может получить до 3 млрд рублей.

Субсидия покроет до 70% затрат. Деньги можно направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов АПК и их пилотных партий.

Важное условие — организация должна дать обязательство, что выручка от реализации разработанных программ составит не менее двух размеров полученной субсидии. Для получения господдержки компаниям предстоит пройти конкурс.

Фото: coe.int

1,5 млрд разработчикам искусственного интеллекта — это много или мало?

$20,2 миллиона по сегодняшнему курсу Центробанка РФ.

по сегодняшнему курсу Центробанка РФ. В 246 раз меньше расходов Пентагона на научные разработки в сфере искусственного интеллекта — в 2021 году ему выделили $5 миллиардов.

— в 2021 году ему выделили $5 миллиардов. И в 74 раза меньше расходов США на искусственный интеллект в гражданской сфере на 2021 год — $1,5 миллиарда.

на 2021 год — $1,5 миллиарда. В 14 раз меньше российского рынка ре­шений в об­ласти тех­но­логий ис­кусс­твен­но­го ин­теллек­та — в 2020 году он дос­тиг объ­ема $291 млн.



— в 2020 году он дос­тиг объ­ема $291 млн. И в 10 тысяч раз меньше, чем потратит одна компания Samsung на расширение присутствия компании в таких перспективных секторах, как биофармакология, искусственный интеллект, полупроводники и робототехника — $206 миллиарда.

в таких перспективных секторах, как биофармакология, искусственный интеллект, полупроводники и робототехника — $206 миллиарда. В 30 раз больше чем могут в сумме получить разработчики беспилотных автомобилей на испытания высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) — на реализацию проекта в 2022 году будет выделено не более 50 млн рублей из федерального бюджета РФ.

на испытания высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) — на реализацию проекта в 2022 году будет выделено не более 50 млн рублей из федерального бюджета РФ. В 13 раз больше, чем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается потратить на аналитическую информационную систему (АИС) «Антикартель» , которая будет использовать технологии больших данных и искусственного интеллекта, чтобы автоматически искать картельные сговоры на рынках — затраты оцениваются в 110 млн рублей.

, которая будет использовать технологии больших данных и искусственного интеллекта, чтобы автоматически искать картельные сговоры на рынках — затраты оцениваются в 110 млн рублей. В 593 раза меньше предполагаемых расходов на искусственный интеллект в Европе — по данным аналитиков, в этом году они достигнут $12 млрд долларов.

Дарья Пинегина