Новости общества

19:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах сильный ветер поднял облако пыли и повалил деревья — соцсети

17:59, 22.08.2021
В Челнах сильный ветер поднял облако пыли и повалил деревья — соцсети
Фото: vk.com/nabchel

Облако пыли поднялось из-за сильного ветра и накрыло Набережные Челны. Фото и видео непогоды публикуют пользователи соцсетей.

Сильный ветер также повалил деревья. Как сообщают пользователи, в результате падения березы на машину никто не пострадал.

Днем ранее в Татарстане Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ объявило штормовое предупреждение в связи с сильным ветром порывами 25-27 м/с.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также