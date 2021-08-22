В Челнах сильный ветер поднял облако пыли и повалил деревья — соцсети
Облако пыли поднялось из-за сильного ветра и накрыло Набережные Челны. Фото и видео непогоды публикуют пользователи соцсетей.
Сильный ветер также повалил деревья. Как сообщают пользователи, в результате падения березы на машину никто не пострадал.
Днем ранее в Татарстане Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ объявило штормовое предупреждение в связи с сильным ветром порывами 25-27 м/с.
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