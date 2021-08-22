В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра в ближайшие часы

В Татарстане в ближайшие часы прогнозируется сильный ветер. Штормовое предупреждение поступило от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ближайший час с сохранением до конца 22 августа, ночью и днём 23 августа на территории Республики Татарстан ожидается очень сильный ветер порывами 25-27 м/с.

Днем ранее жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник, 23 августа. По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» 23 августа местами на территории республики прогнозируются: ночью и днем гроза, сильный ветер 15—20 м/с (и в Казани), локально шквалистые усиления до 24 м/с, днем сильный дождь и град.