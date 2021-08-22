Победитель тендера на полмиллиарда начал ремонт домов в Татарстане за месяц до сделки

Татарстанские антимонопольщики получили обращение с просьбой проверить на соблюдение норм закона капитальный ремонт жилья в рамках госконтракта на сумму 471,9 млн рублей. Обновить многоквартирные дома планировали в семи районах республики: Актанышский, Бугульминский, Лениногорский, Спасский, Заинский, Новошешминский, Нурлатский.

Сначала был объявлен тендер на разработку проектной документации для данных видов работ в одном из районов — Лениногорском. Заказчиком выступил НО «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан». Начальная цена — 6,76 млн рублей. На конкурс поступила одна заявка, и так как она соответствовала всем требованиям, контракт заключили с единственным участником ООО «Проектстрой». По условиям договора фирма должна была разработать проектную документацию на проведение капремонта в следующих домах:

г. Лениногорск, пр. Шашина, д.25а

г. Лениногорск, пр. Шашина, д.47

г. Лениногорск, ул. Вахитова, д.6

г. Лениногорск, ул. Гафиатуллина, д.7

г. Лениногорск, ул. Грибоедова, д.10

г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д.7

г. Лениногорск, ул. Добролюбова, д.9

г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д.11

г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д.3

г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д.7

г. Лениногорск, ул. Краснокамская, д.5

г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д.39

г. Лениногорск, ул. Кутузова, д.22а

г. Лениногорск, ул. Кутузова, д.25

г. Лениногорск, ул. Кутузова, д.7

г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д.93

г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д.41

г. Лениногорск, ул. Садовая, д.8

г. Лениногорск, ул. Садриева, д.60

г. Лениногорск, ул. Чайковского, д.20

с. Шугурово, ул. Ленина, д.33

1 июня 2020 года Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана заключил с фирмой договор. Фото kzn.ru

Выполненные работы были сданы заказчику, после чего был объявлен тендер уже на выполнение самого капремонта. Начальная цена — 471 905 122,54 рублей. На эти торги также заявился лишь один участник — ООО «Жил Сервис». 1 июня 2020 года Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана заключил с фирмой договор, по условиям которого необходимо было отремонтировать 117 многоквартирных домов в вышеназванных семи районах республики.

— При этом из материалов, представленных в Татарстанское УФАС России заявителем, следует, что работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республики Татарстан, Лениногорский район, город Лениногорск, ул. Ленинградская, дом 93 были начаты еще до заключения договора №17-20/МКД от 01.06.2020 г. — сообщили антимонопольщики.

«Заключение договора носило фиктивный характер»

После заключения контракта с фондом 4 июня 2020 года «Жил Сервис» подписал договор субподряда с ООО «Жилищник», который должен быть отремонтировать дома по следующим адресам:

Лениногорский МР РТ, г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 7;

Лениногорский МР РТ, г. Лениногорск, ул. пр. Шашина, д. 47;

Лениногорский МР РТ, г. Лениногорск, ул. Шашина, д. 25а;

Лениногорский МР РТ, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 93;

Лениногорский МР РТ, г. Лениногорск, ул. Лермонтова, д. 41.

В то же время было установлено, что задолго до заключения этого договора, еще 23 апреля 2020 года, «Жилищник» тоже нанял субподрядчика на эти работы — ИП Муртазина Р.И.

Татарстанские антимонопольщики получили обращение с просьбой проверить на соблюдение норм закона капитальный ремонт жилья. Фото: Роман Хасаев

По условиям сделки, Муртазин Раис Ирекович должен был выполнить работы по капремонту лениногорского дома по ул. Ленинградская д. 93. Сумма договора 354 000 рублей.

При этом 25 апреля 2020 года «Жилищник» также заключил договор возмездного оказания услуг с АО ТРО «ВДПО» на выполнение работ по огнезащитной пропитке огнезащитным составом (798 кв.м.) по тому же адресу. Сумма договора — 61 367,00 рублей.

— Также факт начала работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Лениногорский МР РТ, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 93, до заключения договора №17-20/МКД о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 01.06.2020 года подтверждается Общим журналом работ №3 по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по ул. Ленинградская, д. 93, г. Лениногорска, РТ, — говорится в определении УФАС.

Согласно этому журналу, в доме на Ленинградской, 93 начали работы по капитальному ремонту крыши еще в апреле:

27.04.2020 — Нанесение огнезащитного состава;

03.05.2020 — Проведение инструктажей, выдача СИЗ. Завоз строительного материала (доска, пароизоляция, метизы и т.п.) на объект капитального ремонта.

04.05.2020-05.05.2020 — Разборка покрытия кровли (снятие проф.листа), разборка обрешетки, демонтаж слухового окна. Подъем доски в чердачное помещение. Вывоз строительного мусора.

06.05.2020-08.05.2020 — Устройство слухового окна, замена строительных ног, устройство пароизоляции. Устройство обрешетки с прозорами с выравниванием, устройство обрешетки карниза. Разборка печного оголовка, перекладка печного оголовка, штукатурка, покраска. Вывоз мусора.

12.05.2020-15.02.2020 — Устройство покрытия кровли профилированным листом, подшивка карниза. Устройство ендовой гладки листов. Устройство примыканий к печным трубам.

Таким образом, капремонт был начат более, чем за месяц до заключения основного договора. Фото kzn.ru

Таким образом, капремонт в рамках госконтракта стоимостью почти в полмиллиарда рублей был начат 27 апреля или более, чем за месяц до заключения основного договора 1 июня, в рамках которого необходимо было выполнить указанные работы на 117 домах в семи районах, в том числе и в лениногорской многоэтажке на Ленинградской, 93.

— Поскольку на момент заключения договора №17-20/МКД от 01.06.2020 г. предусмотренные по договору №17-20/МКД от 01.06.2020 г. работы фактически выполнялись, то доступ иных хозяйствующих субъектов к выполнению данных работ был невозможен, значит, заключение договора №17-20/МКД от 01.06.2020 г. носило фиктивный характер, и, как следствие, ограничило конкуренцию, — отметили антимонопольщики.

«Фонд предоставил необоснованное преимущество ООО «Жил Сервис»

Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана определен как региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов в республике. Согласно положениям постановления правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года №615 регоператор осуществляет закупки на выполнение работ по капремонту общего имущества в МКД. Таким образом, фонд уполномочен проводить закупки на выполнение данных видов работ и именно он определяет перечень домов, подлежащих ремонту.

— На основании изложенного Татарстанское УФАС России приходит к выводу о том, что подрядчикам была заранее известна информация о многоквартирных домах, которые подлежали капитальному ремонту в 2020 году. Поскольку ООО «Жил Сервис» (ИНН: 1645020307) (генподрядчик по договору №17-20/МКД от 01.06.2020) заключало договора подряда именно с теми организациями, которые приступили к выполнению работ еще до заключения договора №17-20/МКД от 01.06.2020, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В действиях фонда инспекторы усмотрели признаки нарушения части 1 статьи 17 закона «О защите конкуренции». Фото kzn.ru

Учитывая то, что работы по субподрядным договорам выполнялись до заключения основного договора, антимонопольщики пришли к следующему выводу о том, что «заказчиком НО «Фонд ЖКХ РТ» была предоставлена информация по аукционам ООО «Жил Сервис» (ИНН: 1645020307) в приоритетном порядке». Как указали проверяющие, из этого следует, что фонд предоставил «необоснованное преимущество ООО «Жил Сервис»».

А поскольку субподрядчики приступили к капремонту еще до победы генподрядчика в тендере, «доступ иных хозяйствующих субъектов к выполнению данных работ был невозможен, значит, заключение государственных контрактов носило фиктивный характер, и, как следствие, ограничило конкуренцию».

В действиях фонда инспекторы усмотрели признаки нарушения части 1 статьи 17 закона «О защите конкуренции». На основании изложенного был издан приказ о возбуждении дела и создании комиссии. Следующее заседание назначено на сентябрь.

Василя Ширшова