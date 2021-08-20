Заместитель руководителя Аппарата президента РТ Александр Терентьев обсудил с татарстанцами их обращения

Заместитель руководителя Аппарата президента РТ Александр Терентьев обсудил с татарстанцами обращения поступающие на платформу «Мой депутат», созданную «Единой Россией». Жители республики направили вопросы по поводу нехватки врачей на селе, освещения и состояния многоквартирных домов.



Житель Куюков Анвар Мингазов поделился проблемой отсутствия врача — в селе нет фельдшера, который бы мог оказать неотложную помощь. Александр Терентьев рассказал ему, что связался с местным руководством и уточнил состояние этого вопроса.

«Сейчас у вас курсирует только районная скорая, которая может приехать по вызову. Но сейчас на обучение в Казань отправлена медсестра, которая после повышения квалификации будет работать у вас на селе. Приступить к работе она сможет в ноябре», — рассказал заместитель руководителя Аппарата президента РТ.

Жительница села Чепчуги Нина Касымова попросила ускорить ремонт во дворе дома по улице Советской и провести капремонт в доме, в котором она проживает. «Наш дом какой-то проклятый, за что бы ни взялись — все идет не так. Проводили ремонт крыши в связи с тем, что она была совсем негодная и топила все, что можно. Сейчас у нас по программе «Наш двор» идут работы, я хотела бы попросить, чтобы их ускорили. Перекопали весь двор и это очень небезопасно: вдруг дети свалятся», — пожаловалась женщина.

«Капитальный ремонт у вас уже был проведен в 2014 году, а будущий ремонт запланирован к 2025 году. А работы в рамках проекта «Наш двор» у вас будут завершены к 1 ноября! Но если будем возможно, то мы постараемся ускорить работы, тем более если это небезопасно для жителей», — объяснил жительнице Александр Терентьев.

Гульнара Газизова обратилась с вопросом об освещении зверофермы в поселке Бирюлинского зверосовхоза. Она уже давно ждет решения этой проблемы, но вопрос так и не двигается с места.

Александр Терентьев подчеркнул, что проконтролирует ситуацию: «В муниципалитете мне сообщили, что ваш вопрос решен, но если это не так, то мы проследим за тем, чтобы он был решен!».

В завершении дежурства заместитель руководителя Аппарата президента РТ рассказал о наиболее частых вопросах, поступающих в систему «Мой депутат». Это дороги, освещение, тротуары.

«Ресурсы невозможно выделить на все и сразу. Самые востребованные заявки, о которых говорят чаще всего, мы будем включать в различные программы на следующий год. Много вопросов связанных с водой. Безусловно, эти вопросы берутся в расчет и работу. Много вопросов возникают от незнания, и здесь наша задача — проинформировать жителя либо о какой-то программе, либо о сроках работ», — заявил Терентьев.

Он обратил внимание, что некоторые проблемы нельзя решить сразу, например, транспорт, учителя и профильные врачи. «Но эти вопросы мы берем в работу и будем учитывать запросы населения. Все обращения граждан мы регулярно мониторим, нам очень важна обратная связь, потому что она становится основой развития муниципалитетов и республики», — заключил Терентьев.

Каждый татарстанец может обратиться с наказом к партии через сайт мойдепутат.онлайн. Сделать это можно несколькими способами: позвонить по телефону 8 800 201 16 00 (или оставить свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных.