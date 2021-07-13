Ильдар Гильмутдинов: надо дать возможность школьникам сдавать историю на родном языке

Из системы образования Татарстана не убрали родные языки, как многие думают. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Ильдар Гильмутдинов на прямом эфире, посвященном проблемам и перспективам развития образования.

— У нас 27% детей обучаются в системе национального образования. Например, в Набережных Челнах во второй гимназии все предметы с 1 по 11 класс изучают на родном языке, кроме точных наук с 6 класса, — прокомментировал Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, сейчас на федеральном уровне необходимо принять решения, которые дадут возможность изучать родной язык вне зависимости от того, где находится ребенок. Кроме того, он обозначил еще две задачи. Первая — пока переведенные на татарский язык учебники не имеют такого статуса на федеральном уровне, их нет в федеральном реестре.

— Чтобы получить статус учебника, нужно, чтобы они попали в федеральный реестр. Почему мы раньше этим не занимались — вопрос ко всем нам, — отметил депутат. Пока подготовлены 38 первых учебников из 89. Спикер надеется, что все учебники получится внести в реестр до нового учебного года.

Второй вопрос касается предоставления ребенку права сдавать историю на родном языке. Для этого необходимо подготовить контрольно-измерительный материал. Он, например, уже есть по литературе для сдачи экзамена на национальном языке. Аналогичное право должно быть и для тех, кто хочет сдать Олимпиаду по татарскому или другим языкам.