«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями» и продолжает лидировать в РПЛ вместе с «Зенитом»

«Рубин» дома сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Первый тайм прошел в равной борьбе, в которой ни одной из команд не удалось распечатать ворота соперника. После перерыва счет был открыт нападающим «Крыльев» Иваном Сергеевым. Форвард самарцев получил красивый пас пяткой от партнера и уверенно переиграл вратаря хозяев Юрия Дюпина.

Победный результат в пользу «Крыльев» продержался недолго. Уже спустя 4 минуты Хван Ин Бом прямым ударом со штрафного сравнял счет — 1:1.

После этого гола обе команды имели несколько шансов выйти вперед, но больше забитых мячей зрители «Ак Барс Арены» не увидели.

По итогам встречи «Рубин» набрал десятое очко в РПЛ и продолжил лидировать в турнирной таблице вместе с «Зенитом». Казанцы впервые в текущем сезоне потеряли очки — до этого в активе команды Леонида Слуцкого было три победы в трех матчах.