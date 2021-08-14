В Казани вынесли приговор 18 участникам преступного сообщества наркоторговцев

Фото: Максим Платонов (архив)

Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор 18 участникам преступного сообщества наркоторговцев — его организатор и участники признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 19 лет в зависимости от роли каждого из них.

Их деятельность татарстанские полицейские пресекли в 2017 году. В ходе предварительного расследования у задержанных изъяли более 54 кг наркотических средств.

Установлено, что преступное сообщество состояло из несколько структурных подразделений, каждое из которых выполняло определенную функцию, сообщается на сайте МВД по РТ.

В преступной организации работали оптовые и розничные курьеры-закладчики. Еще двое соучастников проживали в Таиланде и занимались ведением незаконных интернет-магазинов. Общим руководством всеми подразделениями сообщества, контролем поставок и денежных потоков занимался предполагаемый организатор.

Преступное сообщество продавало запрещенные вещества бесконтактным способом. Покупатель оплачивал их криптовалютой, после чего оператор отправлял ему координаты, описание и фотографию тайника-закладки.



В начале августа под Казанью при проверке документов полицейские изъяли у мужчины почти 4 кг наркотиков. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Татьяна Демина