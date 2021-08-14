В России за сутки подтвердились 22 144 случая заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 22 144 человек. Всего по состоянию на 14 августа в стране зарегистрировано 6 579 212 случаев заражения.

Вылечились от коронавируса за прошедшие сутки 19 950 пациентов. Всего с начала пандемии — 5 867 890 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли за сутки от коронавируса 819 россиян. В обще сложности с начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 169 683 человек, следует из данных федерального оперштаба.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина