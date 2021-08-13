Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже превысило 20

Фото: соцсети

Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 22 человек, из них двое умерли, сообщает ТАСС.



Трое пациентов в тяжелом состоянии. 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, получают помощь в стационарах. Пятеро получают амбулаторную помощь.

В течение дня в БСМП №1 обратились еще трое пострадавших. Одного пациента, ранее доставленного в медучреждение, выписали.

Фото: соцсети

После взрыва автобуса в Воронеже сегодня умерла вторая пострадавшая.

ЧП с автобусом в Воронеже произошло вчера вечером. Взрыв прогремел, когда автобус стоял на остановке. Транспортное средство полностью сгорело. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации минувшим вечером. Предварительной версией ЧП назвали взрыв газового оборудования, возбуждено уголовное дело. Однако представитель перевозчика и местные власти подтвердили, что автобус не имел газового оборудования, у него был дизельный двигатель. На место прибыли сотрудники ФСБ, из Москвы по поручению председателя СК отправились криминалисты Главного управления криминалистики и следователи центрального аппарата. Следов взрывчатки в автобусе не обнаружили.



Спустя время следователи выдвинули версию, что техническое оборудование автобуса было неисправным. Речь в том числе может идти о незаконном переоборудовании машины под газовое топливо.

Маргарита Головатенко