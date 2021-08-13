Число погибших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до двух

Фото: соцсети

После взрыва автобусе в Воронеже умерла вторая пострадавшая. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своем telegram-канале.

Женщина 1966 года рождения скончалась в БСМП №1. Количество пострадавших достигло 19 человек.

Лечение в медучреждениях Воронежа проходят 14 из них, еще четверым в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась.



12 из этих 14 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние девятерых — средней степени тяжести. Один пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами I—II степени находится в реанимации ВОКБ №1, еще одного доставили в областную офтальмологическую больницу, а после перенаправили в БСМП №10 с травмами нижних конечностей.

Фото: соцсети

ЧП с автобусом в Воронеже произошел вчера вечером. Взрыв прогремел, когда автобус стоял на остановке. Транспортное средство полностью сгорело. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации минувшим вечером. Предварительной версией ЧП назвали взрыв газового оборудования, возбуждено уголовное дело. Однако представитель перевозчика и местные власти подтвердили, что автобус не имел газового оборудования, у него был дизельный двигатель. На место прибыли сотрудники ФСБ, из Москвы по поручению председателя СК отправились криминалисты Главного управления криминалистики и следователи центрального аппарата. Следов взрывчатки в автобусе не обнаружили.



Спустя время следователи выдвинули версию, что техническое оборудование автобуса было неисправным. Речь в том числе может идти о незаконном переоборудовании машины на газовое топливо, пишет RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Татьяна Леухина