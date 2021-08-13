В Воронеже пострадавшая при взрыве автобуса женщина умерла, СК возбудил уголовное дело после ЧП

Фото: соцсети

В Воронеже пострадавшая при взрыве автобуса женщина умерла в реанимации, количество пострадавших увеличилось до 16. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Состояние троих людей тяжелое — они находятся в реанимации, один человек в операционной. Состояние еще пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, двоим людям госпитализация не потребовалась.

Фото: соцсети

— Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации, — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

По факту взрыва в автобусе СК возбудил уголовное дело. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: соцсети

Кроме того, по поручению главы СК России Александра Бастрыкина, в Воронеж из Москвы отправились криминалисты Главного управления криминалистики и следователи центрального аппарата, пишет информагентство.

По данным прокурора Ленинского района города Юрия Бурсова, в автобусе в момент взрыва находились 35 пассажиров, все сидячие места были заняты. Одной женщине ампутировали ноги. Автобус ПАЗ, в котором произошел взрыв, полностью сгорел. Прокуратура Воронежской области начала проверку.

Представитель перевозчика и местные власти ранее подтвердили, что автобус не имел газового оборудования, у него был дизельный двигатель. Предварительная причина ЧП — взрыв газового оборудования. На место прибыли взрывотехники ФСБ. Вице-губернатор региона Сергей Соколов отмечал, что версия теракта пока не рассматривается.



Татьяна Леухина