У взорвавшегося автобуса в Воронеже был дизельный двигатель

Представитель перевозчика сообщил, что весь транспорт в автопарке дизельный. Об этом пишет «РИА Новости».

Автобус взорвался на остановке, в центре города. На место прибыла машина взрывотехников ФСБ. Они готовятся обследовать автобус, сообщает «РИА Новости».

Предварительная причина ЧП — взрыв газового оборудования, заявил информагентству представитель экстренных служб. Информацию о том, что автобус не имел газового оборудования, подтвердили и власти.

Вице-губернатор региона Сергей Соколов отмечал, что версия теракта пока не рассматривается.



Один раненый находится в крайнем тяжелом состоянии, еще два в состоянии средней тяжести. Состояние ещё троих уточняется. Все пострадавшие — 12 человек — госпитализированы.

На место ЧП прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он дал поручение проверить все автопарки воронежских перевозчиков, сообщает правительство региона в соцсетях.

Татьяна Леухина