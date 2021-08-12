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Власти Казани сняли статус общежития с дома по улице Павлюхина

11:12, 12.08.2021
Власти Казани сняли статус общежития с дома по улице Павлюхина
Фото: google.com/maps

Власти Казани сняли статус общежития с многоквартирного дома №95 по улице Павлюхина. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Дом значился как общежитие Казанской государственной сельскохозяйственной академии. Постановление исполкома опубликовано в сборнике мэрии Казани №30.

скриншот/ Приложение к постановлению исполкома Казани от 04.08.2021 №1926

Комитету жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани поручили провести конкурс по отбору управляющей организации для управления домом и обеспечить заключение договоров социального найма жилого помещения с нанимателями, проживающими в жилых помещениях дома №95.

В сборнике мэрии также опубликован документ об изъятии 26 земельных участков с расположенными на них гаражами для строительства Вознесенского тракта (участка от ул. Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе Казани (6-я очередь).

Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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