Скончался известный канадский хоккейный голкипер Тони Эспозито

После непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы в возрасте 78 лет умер известный хоккейный вратарь Тони Эспозито.

Родной брат легендарного канадского нападающего Фила Эспозито был членом Зала славы НХЛ, обладателем многих клубных рекордов «Чикаго Блэкхоукс» и внес ощутимый вклад в развитие вратарской игровой техники.

Советским любителям хоккея Тони Эспозито запомнился по своему выступлению в Суперсерии-72 между командами СССР и Канадой.

«Тони был одной из самых важных и популярных фигур в истории франшизы, когда мы приближаемся к ее 100-летнему юбилею. Это печальный день для «Чикаго» и всего хоккея. Но вместе с его замечательной семьей мы хорошо запомним его прожитую жизнь. Знамя Тони Эспозито навсегда останется частью клуба, как и его наследие суперзвезды, как на льду, так и вне его», — гласит заявление «Чикаго».



За свою игровую карьеру Эспозито провел в НХЛ 16 сезонов, 15 из них в составе «Чикаго». За это время Тони трижды признавался лучшим вратарем НХЛ и выигрывал приз лучшему новичку лиги в 1970 году. Он до сих пор остается лидером «Чикаго» по количеству «сухих» матчей (74) и победам за карьеру (418).