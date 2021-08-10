Посетить Игры стран СНГ в Казани можно будет без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября. Молодые спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России выявят сильнейших в 16 видах спорта. Соревнования пройдут на 11 спортивных сооружениях Казани, посетить их можно будет по единому билету, стоимость которого — 300 рублей. Билеты поступят в продажу уже 12 августа. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



Бесплатным будет посещение экстрим-парка «Урам», а вот увидеть вживую соревнования в Центре бадминтона и Комплексах пулевой и стендовой стрельбы не получится — из-за невозможности разделить потоки зрителей и спортсменов.

Также министр напомнил желающим посетить Игры о необходимости использования средств индивидуальной защиты, однако требований ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от зрителей не будет. Тем не менее посещаемость объектов будет ограничена 50% от максимальной вместимости трибун.

Следить за соревнованиями в полном объеме можно будет и с помощью интернет-трансляции, которая будет организована на официальном сайте Игр стран СНГ.