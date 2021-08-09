В Казани привлекли к ответственности водителя машины, перевозившего мужчину на крыше

Фото: скриншот

В Казани 30-летний водитель «Мазды» рядом с кремлем перевозил мужчину на крыше машины. Пассажир при этом употреблял алкогольный напиток. На видео, появившееся в соцсети, отреагировали в Госавтоинспекции — нарушителей привлекли к административной ответственности.

На водителя «Мазды» составили протоколы за опасное вождение (ст. 12.15 ч. 1 КоАП РФ), перевозку людей вне кабины (ст. 12.23 ч. 2 КоАП РФ), за нарушение правил пользования световыми приборами (ст. 12.20 КоАП РФ) и за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).

К административной ответственности привлекли и 26-летнего водителя «Киа Рио» (ст. 12.15 ч. 1 (опасное вождение), ст. 12.23 ч. 2 (перевозка людей вне кабины), ст. 12.16 ч. 2 (нарушение требования дорожного знака или разметки), ст. 12.6 (перевозил пассажира с непристегнутым ремнем безопасности) КоАП РФ).

18-летнюю пассажирку «Киа Рио», снимавшую на видео перевозку пассажира на крыше «Мазды», привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ — она не пристегнула ремень безопасности, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Татьяна Демина