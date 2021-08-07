Миладинович разбил голову и потерял сознание в матче со «Спартаком»
Футболист футбольного клуба «Нижний Новгород» Иван Миладинович потерял сознание после столкновения головой с нападающим московского «Спартака» Эсекьелем Понсе во время матча.
Инцидент произошел во втором тайме. После столкновения Миладинович потерял сознание и упал. Сообщается, что медики вывезли его с поля в крови.
Сейчас с футболистом работают врачи.
Ольга ПлешковаСпортФутбол
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