Новости спорта

23:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Миладинович разбил голову и потерял сознание в матче со «Спартаком»

22:02, 07.08.2021
Миладинович разбил голову и потерял сознание в матче со «Спартаком»
Фото: ru.wikipedia.org

Футболист футбольного клуба «Нижний Новгород» Иван Миладинович потерял сознание после столкновения головой с нападающим московского «Спартака» Эсекьелем Понсе во время матча.

Инцидент произошел во втором тайме. После столкновения Миладинович потерял сознание и упал. Сообщается, что медики вывезли его с поля в крови.

Сейчас с футболистом работают врачи.

Ольга Плешкова
СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также