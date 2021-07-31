Дик Адвокат назначен тренером сборной Ирака по футболу
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возглавил команду Ирака по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
С 2010 по 2012 год он работал главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы — 2012, где россияне выбыли из борьбы после группового этапа.
July 31, 2021
В июле главным тренером сборной России по футболу назначен тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, сообщили в Российском футбольном союзе. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.
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