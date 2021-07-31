В Татарстане женщина установила приложение на телефон и потеряла деньги

В полицию обратилась 30-летняя жительница Альметьевска. Она рассказала, что неизвестный обманом завладел ее деньгами — было украдено 9640 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил об угрозе несанкционированного списания денег с ее карты. Также он рекомендовал установить специально приложение на телефон — она это сделала и сообщила пароль мужчине.

Это была программа для удаленного доступа, воспользовавшись которым, злоумышленник похитил у заявительницы все деньги. После списания денежных средств банковская карта была заблокирована. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленник.

Недавно 57-летняя жительница Зеленодольска перевела мошенникам взятые в кредит 200 тысяч рублей. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы этого не произошло, ей нужно снять деньги с карты и перевести в безопасные ячейки. Словам «сотрудников банка» женщина не поверила, но после этого ей позвонил якобы полицейский и убедил ее выполнить указания специалиста. Тогда пенсионерка оформила кредит в онлайн-банке, сняла деньги и перевела их на несколько номеров телефонов.

Алексей Нечаев