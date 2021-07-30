МВД по РТ: Доронин задержан по подозрению в создании финансовой пирамиды — следствие просит арестовать его

В МВД по Татарстанцу официально подтвердили задержание одного из основателей компании Finiko, признанной Центробанком РФ финансовой пирамидой, Кирилла Доронина. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В Вахитовском районном суде Казани решается вопрос об избрании Доронину меры пресечения. Следствие просит заключить его под стражу.

От пострадавших вкладчиков Finiko поступило более 100 заявлений из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: finikoblog.ru

Отмечается, что от имени Finiko начиная с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денег граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Компания зарегистрирована за пределами России.

Для привлечения наибольшего количества клиентов Finiko информировало о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. По версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.

Подробнее о Доронине и Finiko — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина