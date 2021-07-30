Анна Пракатень стала второй в академической гребле на Олимпиаде-2020

Россиянка Анна Пракатень стала второй в соревнованиях одиночек по академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В финальном заплыве спортсменка показала время 7 минут 17,39 секунды и уступила лишь новозеландке Эмме Твигг, которой покорился олимпийский рекорд среди одиночек — 7:13,97. Третьей на финиш приплыла Магдалена Лобниг из Австрии (7:19,72).

Фото: vk.com/olympic_russia

Это первая медаль с 1980 года в женской одиночке для нашей сборной.

Пракатень уроженка Белоруссии и несколько лет назад перешла в сборную России. До недавнего времени она не гребла в одиночном разряде, выступая в четверках и восьмерках.

Ранее пловец Евгений Рылов выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 200 м на спине.