В России стартует эксперимент по маркировке антисептиков с 1 августа

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о начале эксперимента по маркировке антисептиков. Пилотный проект пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года и коснется кожных антисептиков и парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием, предназначенной для гигиены рук, сообщает пресс-служба оператора национальной системы «Честный знак». Участие в эксперименте добровольное, но уже сейчас более 35 компаний приняли решение в него вступить. Вступить в пилотный проект в том числе приняли решение компании, работающие под такими брендами, как Dettol, Septolit, Avon, Faberlic и Mary Kay.

По данным НИУ ВШЭ, в 2020 году России было продано 0,67 млрд упаковок антисептических и дезинфицирующих средств, при этом доля нелегального оборота таких изделий составила 51%. Исследователи связывают рост контрафакта с приходом на рынок новых производителей, часто осуществляющих выпуск продукции без получения необходимых правоустанавливающих документов, постановки на налоговый учет. Введение маркировки, по данным НИУ ВШЭ, позволит снизить долю контрафакта на этом рынке на 50% и приведет к увеличению доходов легальных производителей на 0,67–0,7 млрд рублей в год.

Луиза Игнатьева