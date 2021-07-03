В общественном транспорте Чечни вводится масочный режим

Фото: Максим Платонов

Запрет на проезд в общественном транспорте без масок вводится в Чечне с 4 июля. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи в Instagram.



«С завтрашнего дня пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться в общественный транспорт республики», — сказано в сообщении.

В феврале этого года в республике был отменен обязательный масочный режим в общественных местах и сняты ограничения при въезде в регион.

Маска не может существенно нарушить теплообмен, но в жару летом лучше отказаться от масок темного цвета и сделанных из плотной ткани, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Алексей Нечаев