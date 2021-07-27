В России за сутки коронавирусом заболели 23 032 человека

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 23 032 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 6 172 812 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 27 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 20 116 пациентов, всего выздоровевших — 5 526 950 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 779 россиян. Всего от инфекции скончался 155 380 человек.



В Татарстане за минувшие сутки выявили 49 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 724 случая коронавируса.

Алексей Нечаев