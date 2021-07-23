Новости общества

10:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявили 51 новый случай COVID-19

10:17, 23.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 51 новый случай COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 51 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 23 516, рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Темп прироста новых случаев COVID-19 сохраняется на уровне 0,2%. Показатель заболеваемости — 602,5 на 100 тысяч. Уровень заболеваемости на минувшей неделе выше на 14%, чем неделей ранее.

За сутки в аэропорт прибыло 45 самолетов, из них 11 — из-за рубежа. В аэропорту обследования прошел 681 человек, прилетевший из-за границы. Количество несколько уменьшилось, поскольку теперь людям с прививкой не надо сдавать ПЦР-тест.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также