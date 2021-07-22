Казанцы стали чаще ездить на такси, но меньше тратить на это

Фото: Ринат Назметдинов

В 2021 году казанцы стали чаще ездить на такси

Жители Казани в январе — мае текущего года совершили на 39% больше поездок на такси, чем в аналогичный период 2019 года. Средний чек при этом снизился в 1,8 раза. За пять месяцев текущего года казанцы потратили на 59% меньше денег на поездки, чем двумя годами ранее. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» совместно с СК «Росгосстрах Жизнь» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Специалисты проанализировали транзакции клиентов банка и выяснили, что январе — мае 2021 года россияне стали ездить и расплачиваться картой за такси в четыре раза чаще, чем в допандемийный 2019-й, и потратили на это в 3,6 раза больше.

По сравнению с январем — маем 2020 года количество поездок увеличилось в 1,8 раза, а объем расходов на них — в 2,1 раза. Во многом это связано с ограничительными мерами, которые ввели в апреле прошлого года. При этом исследователи заметили: в некоторых крупных городах в этом году люди стали активнее и чаще ездить на небольшие расстояния. Рост расходов на такси по сравнению с январем — маем 2019 года отмечался даже при снижении среднего чека поездки.

По сравнению с январем — маем 2020 года количество поездок увеличилось в 1,8 раза, а объем расходов на них — в 2,1 раза. Фото: Максим Платонов

Несмотря на снижение среднего чека, в феврале казанцы жаловались на взвинченные цены на такси. Из-за сильных морозов и снегопадов, которые были в центральной части России, тарифы на поездки завышались и в других городах. В дело пришлось вмешаться ФАС. Предприниматель, экс-представитель межрегионального профсоюза «Таксист» в Татарстане Алексей Быстров в разговоре с «Реальным временем» объяснял, что расходы на ремонт и топливо подорожали не только для общественного транспорта, но и такси. А в таких условиях перевозчик стремится сохранить окупаемость бизнеса.



Что в других городах

В Москве средний чек на поездку остался на уровне января — мая 2019 года, но количество поездок выросло в 3,9 раза. За пять месяцев 2021 года жители российской столицы потратили на такси в 3,8 раза больше, чем за пять месяцев 2019 года.

Алексей Быстров в разговоре с «Реальным временем» объяснял, что расходы на ремонт и топливо подорожали не только для общественного транспорта, но и такси. Фото: Ринат Назметдинов

В Санкт-Петербурге в этом году стали ездить на такси в 8 раз чаще, чем два года назад. На поездки стали тратить в 2,9 раза больше, но средняя стоимость упала на 21%. Петербуржцев обогнали только жители Самары и Краснодара, которые в январе — мае 2021 года стали пользоваться услугами такси в 9 и 15 раз чаще соответственно. Самарцы потратили на такси в 5,2 раза больше, чем в 2019-м, при снижении среднего чека на 37%. В Краснодаре люди стали тратить на такси в 7,4 раза больше, чем два года назад, при полуторакратном росте среднего чека.

Жители Новосибирска в январе — мае ездили на такси в 8 раз чаще и потратили на это в 7,8 раза больше. Средний чек на поездку в городе вырос на 30%.

В Воронеже, по сравнению с остальными городами, наблюдается самый маленький рост спроса на такси. Количество поездок за указанный период здесь выросло в 3,4 раза. При этом объем расходов увеличился в 1,5 раза при снижении среднего чека на 32%.

Татьяна Леухина