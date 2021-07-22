В Минпромторге прокомментировали сообщения о подорожании одежды и обуви осенью

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство промышленности и торговли России ответило на сообщения СМИ о подорожании одежды и обуви как минимум на 10% осенью. Повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В этом году рост цен не выйдет за среднее значение. Минпромторг отмечает, что рост цен нивелируется в дальнейшем скидками и распродажами.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подорожание одежды и обуви связано с повышением цен на перевозку из Китая и увеличением стоимости сырья для производства одежды (как полиэфирного волокна, так и хлопка, и вискозы) на мировых рынках.

У отечественных производителей не ожидается существенного роста стоимости одежды, максимум на 3—5%, что также связано с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей.



Сегодня ретейлеры предупредили о 10%-ном увеличении цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне. Это связано с увеличивающимися расходами на логистику и сырье.

