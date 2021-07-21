Ключевой свидетель по делу экс-министра РТ Садретдинова просит госзащиты

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сенсационный поворот произошел сегодня в Приволжском райсуде Казани по делу Агляма Садретдинова о подстрекательстве к убийству и взятках. Уже осужденный за первое преступление Маскуд Назмиев отказался от своих показаний против обвиняемого экс-главы Буинского района и Минэкологии РТ. Об этом «Реальному времени» сообщили адвокаты подсудимого.



«Я был вынужден давать такие показания», заявил суду Назмиев, ссылаясь на некое оказанное на него давление. Где, когда и кем оказанное — уточнять не стал. Однако сообщил, что не исключает нового воздействия, а потому попросил суд обеспечить ему госзащиту.

Со слов осужденного свидетеля, Садретдинов не просил его в 2003 году организовать убийство непокорного буинского активиста Рашида Садыкова. «Мне сказали так говорить, — объяснил суду свидетель. — Обещали, что получу условный срок...».

Заметим, что приговор Назмиеву как подстрекателю убийства, оказался действительно мягким — всего 4 года колонии строгого режима. Причем, показания о причастности главы района к этому преступлению Назмиев давал неоднократно — на предварительном следствии и в Верховном суде Татарстана в 2010 году, а спустя 10 лет на новых допросах в Следкоме по РТ.

Свой срок за убийство Назмиев давно отсидел, сейчас отбывает очередной — за мошенничество. В Приволжский суд этого свидетеля сегодня доставили в наручниках из колонии-поселения.

Сегодня же суд допросил потерпевшего — сына застреленного Рашида Садыкова. Он в справедливости обвинений Садретдинову убежден.