Сын убитого бугульминского общественника Рашида Садыкова прокомментировал дело экс-министра экологии РТ

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Приволжском районном суде Казани стартовал процесс по делу бывшего руководителя Буинского района и экс-министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова, обвиняемого во взятках и подстрекательстве к убийству буинского общественника Рашида Садыкова в 2003 году.



На процесс пришел сын Рашида Садыкова — Реналь Садыков.

— Я хотел бы сразу развеять легенды. Все эти годы (Садретдинову уже пытались предъявить убийство в 2009 году, но доказать тогда причастность не удалось, — прим. ред.) я не сидел просто так, я ходил по кабинетам, мы формировали депутатские запросы. Последняя серия запросов была в 2017 году, поскольку уже проходил срок давности. Но Садретдинову благодаря своим связям удалось замылить запрос, и вот только в 2020 году дело было возобновлено, Садретдинов был задержан. Всякие легенды о том, что мы якобы хотим содрать денег с Садретдинова, — это миф, выработанный адвокатами, — утверждает Реналь Садыков.

Садыков заявил, что требует для Садретдинова 20 лет лишения свободы в колонии за пределами Татарстана.

Также на заседание приехала вдова убитого Садыкова. По ее словам, гражданских исков они не заявляли специально, поскольку защита их пытается обвинить в том, что они все делают только ради получения денег, а Садыкова до сих пор живет в том самом доме, во дворе которого расстреляли ее мужа.

В суде Аглям Садретдинов настаивает на непричастности к преступлениям.

