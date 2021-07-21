Действие антипиратского меморандума продлили до 1 февраля 2022 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В России продлили действие антипиратского меморандума до 1 февраля следующего года. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

За время действия меморандума из поисковиков удалили примерно 25 млн ссылок на сайты с пиратским контентом. Положительный опыт реализации соглашения лег в основу законопроекта, направленного на борьбу с распространением нелегального контента. В июне 2021 года документ внесли в Госдуму.

Напомним, меморандум подписан 1 ноября 2018 года. Благодаря ему, после обращения правообладателей, поисковики переставали выдавать ссылки на незаконно размещенные в интернете произведения.

Татьяна Демина