Давиташвили официально перешел в тульский «Арсенал»

Полузащитник сборной Грузии по футболу Зурико Давиташвили стал игроком «Арсенала», сообщает пресс-служба тульского клуба.

«Приветствуем Зурико Давиташвили в «Арсенале» и желаем успешной игры в составе оружейников», — говорится в заявлении туляков.

Ранее права на Давиташвили принадлежали казанскому «Рубину», но на прошлой неделе стороны по обоюдному согласию расторгли соглашение. Прошедший сезон Зурико провел в волгоградском «Роторе» на правах аренды и не смог помочь команде сохранить прописку в РПЛ.

Отметим, что подготовку к новому сезону Давиташвили начинал в составе «Рубина».