Соревнования по гребле на Олимпиаде могут быть сорваны из-за нашествия устриц

По данным американского вещателя Би-би-си, соревнования по гребле на Олимпийских играх в Токио находятся под угрозой срыва из-за нашествия устриц.

Моллюски заполонили район Токийского залива, где должны пройти заезды по гребле на байдарках и каноэ. Устрицы крепятся к поплавкам, установленным для поддержания спокойной водной поверхности.

Токийские власти уже потратили свыше 1 миллиона долларов на ремонт трассы. Всего организаторы выловили 14 тонн устриц, но проблема пока остается.

Фото: vk.com/rowing_russia

Отметим, что The Sea Forest Waterway — единственная площадка международного класса в Японии. Если организаторы не смогут привести гребную трассу в норму, то соревнования могут быть отменены.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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