В Башкирии снова зафиксировали массовую гибель пчел

На территории Башкирии снова фиксируют массовую гибель пчел в районах Башкирии, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.



Предполагается, что новые факты массовой гибели пчел связаны с обработкой полей пестицидами и агрохимикатами со стороны сельхозпредприятий. Пробы мертвых пчел отобрали в Аургазинском, Ермекеевском, Шаранском, Стерлитамакском, Гафурийском и Мелеузовском районах. 12 проб помора взяли в Ермекеевском районе, 18 — в Кармаскалинском.

Продолжая выезды в южные районы Башкирии, где в начале лета также фиксировали массовую гибель пчел. В населенных пунктах Кугарчинского района специалисты отобрали 57 образцов проб, по 25 — в Зилаирском и Зианчуринском районах.

Так, более 260 проб помора направили в Алтайскую центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию в городе Барнауле для исследования, сообщает «Интерфакс».

Фото: agro.tatarstan.ru

Массовую гибель пчел в Башкирии фиксировали в июне. Тогда пчелы частично погибли на территории Зианчуринского, Зилаирского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мелеузовского и Хайбуллинского районов республики.

Маргарита Головатенко