В Татарстане программа капремонта образовательных учреждений выполнена на 56%

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане программа капитального ремонта образовательных учреждений выполнена на 56%. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

На сегодняшний день ремонт завершен в 12 детских садах республики, еще в 35 работы продолжаются. Из включенных в программу капремонта школ процесс закончен на девяти объектах, в 24 он еще ведется. В частности, строительно-монтажные работы в Сухаревской СОШ в Нижнекамском районе завершены на 70%.

СМР в коррекционных школ Татарстана выполнены на 56%. Три объекта закончены, еще в семи ремонт продолжается. Работы на функциональных зонах в школах завершены на 90% — отремонтированы 85 объектов, остался еще 31.



Фото: Максим Платонов (архив)

В трех детских садах и одной общеобразовательной школе Татарстана ведутся работы по организации доступной среды. Они выполнены на сегодняшний день на 92%.

По программе организации горячего питания в школах республики работы идут на 192 объектах. Выполнение СМР на них оценивается в 33%.

Напомним, в этом году на капремонт школ и детских садов в Татарстане выделено 2 млрд рублей — всего отремонтируют 213 объектов.



Татьяна Демина