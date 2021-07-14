Народного артиста РФ Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в Петербурге

Народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

В Театре им. Ленсовета сообщили, что болезнь артиста протекает легко. Собеседница издания объяснила легкое течение болезни тем, что Боярский делал прививку от COVID-19. По ее данным, артист находится в больнице около двух дней.

В начале июля с коронавирусом госпитализировали уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Врачи оценивали ее состояние как удовлетворительное.

Маргарита Головатенко