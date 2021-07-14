Народного артиста РФ Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в Петербурге
Народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.
В Театре им. Ленсовета сообщили, что болезнь артиста протекает легко. Собеседница издания объяснила легкое течение болезни тем, что Боярский делал прививку от COVID-19. По ее данным, артист находится в больнице около двух дней.
В начале июля с коронавирусом госпитализировали уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Врачи оценивали ее состояние как удовлетворительное.
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