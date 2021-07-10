При падении строительного крана в Набережных Челнах погибла женщина
В Набережных Челнах при падении 61-метрового башенного крана погибла женщина-крановщица. Ее личность устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Она скончалась до приезда скорой помощи. При падении башенный кран повредил ограждение строительной площадки. Причина происшествия устанавливается.
Башенный кран рухнул возле ТЦ «Торговый квартал». На место происшествия выехал первый зампрокурора Челнов Айдар Галиев. Надзорное ведомство уже организовало проверку по данному факту.Происшествия Татарстан
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