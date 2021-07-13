Росстат сообщил о сокращении нефтегазового сектора в структуре ВВП до 15,2%

В России наблюдается сокращение доли нефтегазового сектора в структуре ВВП — в 2020-м она составила 15,2%, тогда как в 2019-м была 19,2%. Такие данные приводит Росстат.



Долю НГС в ВВП России за период с 2017 года определили на основе данных о выпуске, промежуточном потреблении, валовой добавленной стоимости и налогах на эти продукты. В 2017 году показатель нефтегазового сектора в ВВП составлял 16,9%, в 2018-м — 21,1%. В 2018 году была наибольшая доля.

Росстат понимает под НГС предприятия, которые производят нефть, природный газ и продукты их переработки, а еще компании по производству товаров и услуг, связанных с добычей этого сырья и их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю. Сюда же входит обеспечение функционирования единиц нефтегазового сектора, сообщает ТАСС.

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В июне международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год с 3,3 до 3,7%. Это связано с увеличением добычи нефти и восстановлением в стране потребления.

Маргарита Головатенко