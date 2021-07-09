Кудерметова вышла в финал «Уимблдона» в парном разряде

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла вместе с соотечественницей Еленой Весниной в финал парного женского Уимблдона, обыграв в полуфинальном матче Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сэндерс из Австралии со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.



Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. Российские спортсменки выиграли первый сет (7-6), уступили во втором (3-6), а в третьей партии одержали победу.

Фото: wikipedia.org

В финальном матче россиянки встретятся с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия). Точные дата и время пока неизвестны, передает «Чемпионат».

Кудерметова попала в посев на травяной турнир Большого шлема в Уимблдоне-2021 23 июня.