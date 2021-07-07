В РФС оценили выбор Казани местом проведения матча Россия — Словакия

Фото: Олег Тихонов (архив)

Футбол в Татарстане активно развивается, у Казани есть современная арена, готовая к проведению матчей самого высокого уровня. Об этом заявили в пресс-службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

РФС проводит матчи национальной команды в разных регионах для того, чтобы как можно больше болельщиков смогли приобщиться к сборной и поддержать ее, поэтому местом проведения матча Россия — Словакия была выбрана столица Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В Татарстане активно развивается футбол, у города есть современная арена, готовая к проведению матчей самого высокого уровня. В 2023 году на ней должен пройти Суперкубок УЕФА, — приводит ТАСС сообщение союза.

Там добавили, что матчи российской сборной по футболу уже «намного больше, чем просто футбольный матч». Организаторы всегда стремятся создавать вокруг игры дополнительные активности: выставочные матчи с участием легенд сборной, социальные мероприятия в школах города, автограф-сессии амбассадоров. В РФС выразили уверенность в том, что 8 октября станет праздником для Казани.

Сегодня стало известно, что в столице Татарстана пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2022. На поле «Ак Барс Арены» встретятся борные России и Словакии. Отборочный турнир ЧМ-2022 возобновится в сентябре. 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», 4 сентября — с Кипром в Никосии, а 7 сентября — с Мальтой на «Волгоград Арене».



Татьяна Леухина