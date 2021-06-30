Прокурор просит 9,5 года колонии для казанца, обвиняемого в поджоге жены

Фото: «Реальное время»

На 9 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима могут отправить 41-летнего инвалида первой группы по зрению Олега Ирейкина. Такое наказание для него сегодня запросили гособвинители в ходе прений в Советском райсуде Казани, передает журналист «Реального времени».

На основе вердикта присяжных представители прокуратуры Советского района просили квалифицировать действия подсудимого по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).



Вердиктом присяжных Ирейкин признан виновным в умышленном поджоге собственной жены с особой жестокостью и издевательствами в сентябре 2020 года. По версии обвинения, он облил женщину водкой либо другой легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Жертва получила ожоги 60% кожного покрова и скончалась в больнице через несколько дней. По более раннему эпизоду домашнего насилия присяжные подсудимого оправдали.

Сам Ирейкин вину не признавал, утверждая, что жену не ревновал, не бил и не поджигал, а, проснувшись ночью от запаха гари, пытался потушить супругу, сбивая пламя одеялом и поливая ее водой, чтобы очнулась. Когда не смог — вытащил из горящей квартиры в подъезд.

Интересы подсудимого на процессе представляли два адвоката. Ожидается, что приговор по этому делу будет оглашен в начале июля.

Как выяснило «Реальное время», при расследовании этого дела сотрудники СК проводили эксперимент с поджогом манекена. Его видео демонстрировалось присяжным.