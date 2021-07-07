Роботы «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США — в 2020 году их тестировали в Иннополисе
Осенью этого года беспилотные роботы «Яндекса» — «Роверы» начнут доставлять еду в кампусах университетов США. Об этом пишут «Ведомости».
«Яндекс» станет партнером сервиса по доставке еды Grubhub. «Роверы» будут частью платформы, разработанной американской компанией специально для кампусов университетов. С ее помощью можно оплачивать заказы студенческой или преподавательской картой.
С роботами-курьерами взаимодействие будет проводиться через приложение Grubhub — когда робот приблизится к месту доставки, на телефон покупателя придет пуш-сообщение, а в приложении появится кнопка, которая позволит открыть крышку и забрать заказ.
В декабре прошлого года систему доставки из ресторанов при помощи роботов начали тестировать жители татарстанского Иннополиса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым