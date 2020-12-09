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В Татарстане начали тестировать доставку еды из ресторанов при помощи роботов

14:15, 09.12.2020
В Татарстане начали тестировать доставку еды из ресторанов при помощи роботов
Фото: innopolis.com

В Иннополисе начали тестировать систему доставки из ресторанов при помощи роботов. Жители татарстанского IT-города могут выбрать такую доставку, используя приложение «Яндекса».

Российский интернет-гигант сообщил, что на период тестирования услуга будет бесплатной как для пользователей, так и для заведений общепита.

Фото: innopolis.com

«Вместе с ростом спроса на доставку еды из ресторанов домой выросла и нагрузка на курьеров. Роверы возьмут на себя часть заказов», — сообщается на сайте Иннополиса.

Руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук добавил, что роботы-курьеры быстро становятся элементом инфраструктуры города.

Технологии Татарстан
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