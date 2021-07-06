Казанцам на набережной озера Кабан покажут фильм «Девятаев»

Казанцев приглашают на открытый показ фильма «Девятаев» 7 июля — просмотр состоится на набережной озера Кабан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фильм рассказывает о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаев. Он сбежал из концлагеря на немецком самолете-бомбардировщике 8 февраля 1945 года.

фото: Максим Платонов

8 июля исполнится 104 года со дня рождения летчика, к этой дате и приурочен показа фильма. Девятаев окончил в Казани речной техникум. После войны он жил в столице Татарстана.

Начало показа запланировано на 21.00. Всех желающих посмотреть фильм ждут у лестницы около площади перед театром Камала. К просмотру допускаются зрители старше 12 лет.

Режиссер фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов рассказал, что узнал о подвиге летчика и героя Михаила Девятаева благодаря своей жене — Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Алексей Нечаев