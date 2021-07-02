Ноутбук отечественной разработки презентовали в России
В России выпущен ноутбук «Гравитон Н15И-К2», который отвечает требованиям импортозамещения — его разработала отечественная компания 3Logic Group.
У лэптопа: разрешение экрана 15,6 дюйма, батарея повышенной емкости 45 Вч, поддержка АПМДЗ, аналоговый видеовыход и порт RJ45.
Материнская плата в ноутбуке создана отечественными специалистами. Процессор Intel Core 8-го поколения, оперативная память рассчитана до 32 Гб. Лэптоп работает на операционных системах Windows 10, Astra Linux или «Альт». Цена ноутбука не называется.
В прошлом году компания Lenovo презентовала первый в мире ноутбук со складным экраном Thinkpad X1 Fold. В Америке LapTop обойдется в 2500 долларов.
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