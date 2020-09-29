Lenovo презентовала первый ноутбук с гибким экраном

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Компания Lenovo презентовала первый в мире ноутбук со складным экраном Thinkpad X1 Fold. В Америке LapTop обойдется в 2500 долларов.

Гибкая матрица изготовлена по OLED-технологии. У ноутбука отсутствует клавиатура, печатать на устройстве предлагается на 9,6-дюймовой половине экрана. Однако для удобство можно докупить специально разработанную Bluetooth-клавиатуру.

Ноутбук оснащен процессором Intel, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями до 1 ТБ. Thinkpad X1 Fold оснащен Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, модемом 5G, портами type-C и инфракрасной камерой, сообщает «РИА Новости».

Устройство может поддерживать работу до 10 часов. Ноутбук уже доступен для предзаказа в США, он обойдется в 2500 долларов. В Европе купить Thinkpad X1 Fold можно будет в конце октября, там он обойдется в 2800 евро.

