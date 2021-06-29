ВОЗ не советует полагаться на тесты на антитела перед вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения не советует полагаться на тесты на антитела для принятия решений о вакцинации от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.



По ее словам, оценка иммунитета достаточно сложная задача и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий.

«Присутствие определенных антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — приводит слова Вуйнович РБК.



Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе Мелита Вуйнович заявила, что прививку от COVID-19 можно делать при любом уровне антител. Она добавила, что вакцинированным нужно обязательно носить маски, чтобы не распространять вирус, так как он может продолжать передаваться. Остановить пандемию можно при ответственном поведении каждого человека, считает Вуйнович.

Ольга Плешкова